AZZERATO IL GRUPPO CONSILIARE DI FORZA ITALIA A PATERNÒ. FALCONE: "AVVIAMO RIORGANIZZAZIONE"

"Con l’obiettivo di favorire un riassetto chiaro e lineare di Forza Italia a Paternò, oggi abbiamo stabilito l’azzeramento del gruppo consiliare cittadino dandone comunicazione al commissario locale S...

"Con l’obiettivo di favorire un riassetto chiaro e lineare di Forza Italia a Paternò, oggi abbiamo stabilito l’azzeramento del gruppo consiliare cittadino dandone comunicazione al commissario locale Salvatore Chisari, agli organi del partito e al presidente del Consiglio Filippo Sambataro”.

Lo rende noto Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia. Fino ad oggi il gruppo consiliare forzista a Paternò era composto dai consiglieri Guido Condorelli, Giuseppe Orfanò ed Emilia Sinatra.

“Attraverso tale iniziativa - aggiunge Falcone - avviamo così la riorganizzazione del partito azzurro anche nella città di Paternò, in linea con quanto stiamo facendo negli ultimi mesi a Catania e nel resto della provincia. Forza Italia è impegnata in un percorso aperto e partecipativo utile a consolidare il proprio ruolo di partito liberale, popolare e riformista del centrodestra a livello locale, in Sicilia e sul piano nazionale”.