Bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Venerdì 4 novembre alle ore 10,00 a Palazzo Alessi, l’Amministrazione Comunale presenterà le modalità del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta,...
A cura di Redazione
02 novembre 2016 21:45
Venerdì 4 novembre alle ore 10,00 a Palazzo Alessi, l’Amministrazione Comunale presenterà le modalità del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, siti nel Comune di Paternò , indetto ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 30.07.1972 e successive modifiche. Il bando è stato redatto con la consulenza dello I.A.C.P.