95047

Bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Venerdì 4 novembre alle ore 10,00 a Palazzo Alessi, l’Amministrazione Comunale presenterà le modalità del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta,...

A cura di Redazione Redazione
02 novembre 2016 21:45
Bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica -
Dal palazzo
Condividi

Venerdì 4 novembre alle ore 10,00 a Palazzo Alessi, l’Amministrazione Comunale presenterà le modalità del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, siti nel Comune di Paternò , indetto ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 30.07.1972 e successive modifiche. Il bando è stato redatto con la consulenza dello I.A.C.P.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047