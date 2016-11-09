Borse di studio avviso di pagamento
AVVISO per il pagamento delle BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/12
Si rende noto agli aventi diritto, che sono in pagamento le borse di studio relative all'anno scolastico 2011/12 per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado presso il CREDITO SICILIANO con sede a Paternò in Piazza Indipendenza.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Pubblica Istruzione con sede a Paternò - Piazza della Regione - (locali ex Tribunale) nei giorni di lunedì-martedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00 - Tel. 095/7970269 - 7970392.
ECCO GLI ELENCHI (Grazie alla Sig.ra Perciato)