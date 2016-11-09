95047

Borse di studio avviso di pagamento

AVVISO per il pagamento delle BORSE DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2011/12Si rende noto agli aventi diritto, che sono in pagamento le borse di studio relative all'anno scolastico 2011/12 per gli studenti...

09 novembre 2016 08:40
Dal palazzo
AVVISO per il pagamento delle BORSE DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2011/12

Si rende noto agli aventi diritto, che sono in pagamento le borse di studio relative all'anno scolastico 2011/12 per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado presso il CREDITO SICILIANO con sede a Paternò in Piazza Indipendenza.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Pubblica Istruzione con sede a Paternò - Piazza della Regione - (locali ex Tribunale) nei giorni di lunedì-martedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00 -  Tel. 095/7970269 - 7970392.

ECCO GLI ELENCHI (Grazie alla Sig.ra Perciato)

