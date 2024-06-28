CARTA RITROVATA AL BANCOMAT UNICREDIT DI VIA G.B. NICOLOSI
Nel pomeriggio di oggi, 28 giugno 2024, è stata ritrovata una carta nei pressi del bancomat dell'Unocredit situato in via G.B. Nicolosi.La carta è stata consegnata al comando dei vigili urbani di Pate...
A cura di Redazione
28 giugno 2024 21:28
Nel pomeriggio di oggi, 28 giugno 2024, è stata ritrovata una carta nei pressi del bancomat dell'Unocredit situato in via G.B. Nicolosi.
La carta è stata consegnata al comando dei vigili urbani di Paternò, che si trova in Piazzale Civiltà del Lavoro.
Se siete il proprietario della carta o avete informazioni utili per rintracciare il proprietario, vi preghiamo di contattare il comando dei vigili urbani di Paternò per il recupero dell'oggetto smarrito.