Catania, entrano in reparto con le uova di Pasqua: la sorpresa dei Carabinieri ai bambini

Nella mattinata di ieri 27.3.2026, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa Magg. Beatrice Casamassa, il Comandante della Stazione Carabinieri di Catania Librino Lgt. C.S. FLORIO Massimo, insieme ad alcuni dei suoi militari uomini e donne, hanno fatto visita al reparto di bronco pneumologia pediatrica dell’Ospedale San Marco di Catania, portando con sé un semplice ma significativo segno di affetto: alcune uova di Pasqua da donare ai piccoli pazienti ricoverati.

In un luogo dove ogni giorno si affrontano sfide difficili, l’incontro ha rappresentato un momento di autentica vicinanza e umanità. I bambini hanno accolto i Carabinieri con sorrisi spontanei e grande entusiasmo, vivendo quella visita come una parentesi serena e gioiosa all’interno della quotidianità ospedaliera. Piccoli gesti, capaci però di generare un grande calore.

L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Arma etnea di essere accanto alla comunità, soprattutto a chi sta attraversando momenti delicati. Un segno concreto di attenzione che ha coinvolto anche le famiglie dei piccoli pazienti, profondamente grate per la sensibilità dimostrata.

I militari sono stati accolti con disponibilità e partecipazione dal personale sanitario. A fare gli onori di casa sono stati il Direttore Medico di presidio f.f. (facenti funzioni) Dott. Giuseppe Mangano, il Dirigente Medico del reparto di bronco pneumologia pediatrica Dott. Massimo Spina ed altri operatori del su menzionato reparto, che hanno condiviso il valore umano dell’iniziativa.

La visita si è conclusa con uno scambio di auguri per una serena Pasqua, lasciando nei piccoli pazienti un ricordo fatto di sorrisi, attenzione e speranza—segni semplici, ma profondamente significativi.