CATANIA: INCONTRO CON L'ASP PER IL LABORATORIO ANALISI DELL'OSPEDALE DI PATERNO'

Si è tenuta questa mattina a Catania nella sede dell'Asp l'incontro tra il direttore generale dell'azienda sanitaria, Giuseppe Giammanco, e la delegazione politica di Paternò formata dal sindaco di Paternò, Nino Naso, il senatore Salvo Torrisi, il deputato nazionale Ignazio La Russa, seguiti dal presidente del consiglio comunale di Paternò, Filippo Sambataro, e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale e del consiglio di Ragalna e Belpasso.

Le parti dopo un confronto sul futuro del laboratorio analisi del Ss. Salvatore hanno convenuto di aggiornarsi a lunedì 2 ottobre, quando si terrà un sopralluogo all'interno del presidio ospedaliero per individuare i nuovi locali dove riaprire il laboratorio di analisi e fare il punto sui lavori di messa in sicurezza dell'edificio utilizzato finora per lo stesso laboratorio.

“Durante la conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana – ha affermato il senatore Torrisi – avevo già tracciato nell'incontro con il direttore Giammanco il primo passo verso una proficua risoluzione della vicenda.

L'avvio del dialogo è stato positivo – continua il senatore Torrisi – adesso ci attende questo sopralluogo per il cui esito restiamo fiduciosi.

L'ospedale di Paternò ha tutti gli elementi per mantenere i propri servizi e vederli potenziati attraverso una revisione del piano di programmazione sanitaria che punti alle effettive necessità dei territori.

Ad oggi - conclude il senatore Torrisi - il Ss. Salvatore garantisce un presidio di pubblica sanità per un comprensorio di circa centomila persone.

Non è un caso che i Comuni di Belpasso e Ragalna seguano con così particolare attenzione l'evolversi di questa vicenda”.