CERCASI CAGNOLINE SMARRITE NELLA ZONA SAN MARCO: APPELLO AI CITTADINI

Questa mattina, a Paternò nella zona San Marco, due cagnoline sono scappate dal loro box e si sono allontanate da casa. I proprietari, sono estremamente preoccupati e disperati per la loro scomparsa.L...

A cura di Redazione 22 maggio 2024 18:18

