CERCASI CAGNOLINE SMARRITE NELLA ZONA SAN MARCO: APPELLO AI CITTADINI
Questa mattina, a Paternò nella zona San Marco, due cagnoline sono scappate dal loro box e si sono allontanate da casa. I proprietari, sono estremamente preoccupati e disperati per la loro scomparsa.L...
Questa mattina, a Paternò nella zona San Marco, due cagnoline sono scappate dal loro box e si sono allontanate da casa.
I proprietari, sono estremamente preoccupati e disperati per la loro scomparsa.
Le cagnoline sono descritte come affettuose e amichevoli.
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
La comunità è invitata a prestare attenzione e a condividere l’appello per aumentare le possibilità di ritrovamento.
La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare a casa queste amate cagnoline.
Grazie per il vostro aiuto.