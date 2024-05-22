95047

CERCASI CAGNOLINE SMARRITE NELLA ZONA SAN MARCO: APPELLO AI CITTADINI

22 maggio 2024 18:18
SOS Animali
Questa mattina, a Paternò nella zona San Marco, due cagnoline sono scappate dal loro box e si sono allontanate da casa.

I proprietari, sono estremamente preoccupati e disperati per la loro scomparsa.

Le cagnoline sono descritte come affettuose e amichevoli.

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

La comunità è invitata a prestare attenzione e a condividere l’appello per aumentare le possibilità di ritrovamento.

La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare a casa queste amate cagnoline.

Grazie per il vostro aiuto.

