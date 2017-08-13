CHIUSURA POMERIDIANA DEI CIVICI CIMITERI DAL 14 AL 18 AGOSTO

La settimana di ferragosto (dal 14 al 18 agosto) i cimiteri comunali di Paternò, saranno aperti al pubblico solo nell’orario mattutino, e precisamente dalle 8:00 alle 13:30L' ordinanza del Sindaco ric...

L' ordinanza del Sindaco ricorda che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dalle normative.