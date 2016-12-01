CHIUSURA UFFICI COMUNALE

IL SINDACOCONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è trad...

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è tradizionalmente ridotta la richiesta di fruizione di servizi da parte dell’utenza e d’altra parte sono tradizionalmente più numerose le istanze di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente difficoltà a mantenere lo standard minimo di erogazione di servizi e prestazioni ;

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali nella giornata del 09/12/2016

ad eccezione: