CHIUSURA UFFICI COMUNALE
IL SINDACOCONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è trad...
A cura di Redazione
01 dicembre 2016 13:19
IL SINDACO
CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è tradizionalmente ridotta la richiesta di fruizione di servizi da parte dell’utenza e d’altra parte sono tradizionalmente più numerose le istanze di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente difficoltà a mantenere lo standard minimo di erogazione di servizi e prestazioni ;
ORDINA
La chiusura degli uffici comunali nella giornata del 09/12/2016
ad eccezione:
Corpo di Polizia Municipale;
Operatori e uffici addetti ai civici Cimiteri;
Autoparco;
Custodia Parco Papa Giovanni XXIII e Villa Moncada;
Stato Civile;
Servizio di Pronta Reperibilità;