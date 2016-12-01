95047

CHIUSURA UFFICI COMUNALE

01 dicembre 2016 13:19
CHIUSURA UFFICI COMUNALE -
Dal palazzo
IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è tradizionalmente ridotta la richiesta di fruizione di servizi da parte dell’utenza e d’altra parte sono tradizionalmente più numerose le istanze di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente difficoltà a mantenere lo standard minimo di erogazione di servizi e prestazioni ;

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali nella giornata del 09/12/2016

ad eccezione:

  • Corpo di Polizia Municipale;

  • Operatori e uffici addetti ai civici Cimiteri;

  • Autoparco;

  • Custodia Parco Papa Giovanni XXIII e Villa Moncada;

  • Stato Civile;

  • Servizio di Pronta Reperibilità;

