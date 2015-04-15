Comincia l’installazione di quattro nuove “bambinopoli”

I lavori al via in viale dei Platani. Gli altri giochini verranno sistemati al Parco del Sole, alla Villa Moncada e in piazza Don Pino Puglisi

95047.it Di seguito, la nota stampa del Comune:

È iniziata questa mattina, in viale dei Platani, a Paternò, l’installazione dei giochi per bambini acquistati dal Comune. Un intervento che mira a rendere più vivibili gli spazi urbani, con un’attenzione speciale proprio ai più piccoli. Le “bambinopoli”, quattro in totale, verranno sistemate, nei prossimi giorni, negli altri luoghi cui sono destinate, ovvero la Villa Comunale, il Parco Giovanni XXIII, meglio noto come “Parco del Sole”, e piazza Don Pino Puglisi, nel quartiere di Scala Vecchia.

I lavori, come detto, sono iniziati oggi in uno degli spiazzi verdi situati in viale dei Platani, nel quartiere Ardizzone, dove gli operai della ditta incaricata dal Comune hanno cominciato a montare i giochi, si tratta di due dondoli a molla, un bilico, un altalena, al quale si aggiungeranno anche uno scivolo e una casetta gioco. Al termine dei lavori, l’area gioco verrà sistemata con una manutenzione del manto erboso circostante.

Sul posto, a seguire l’installazione della bambinopoli, c’erano il primo cittadino di Paternò, Mauro Mangano, l’assessore ai Lavori pubblici, Carmelo Palumbo e l’assessore al Verde pubblico, Agostino Borzì. «Siamo voluti partiti da quello che è un diritto sacrosanto dell’infanzia, il gioco, e abbiamo deciso di puntare l’attenzione su alcuni punti strategici della città, dove vivono numerose famiglie – dichiara il sindaco Mangano. Questo intervento – aggiunge – dimostra la nostra volontà di riqualificare e rendere più vivibili i luoghi della nostra città, con particolare attenzione alle periferie, dove spesso le famiglie non hanno spazi a sufficienza dove trascorrere del tempo con i propri bambini».