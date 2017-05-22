COMUNICATO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ICARO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Lo scasso di questa notte al Palazzetto dello Sport ci lascia sgomenti. È un gesto vigliacco che ci dimostra ancora una volta ed ancora di più la necessità di difendere i luog...

Lo scasso di questa notte al Palazzetto dello Sport ci lascia sgomenti. È un gesto vigliacco che ci dimostra ancora una volta ed ancora di più la necessità di difendere i luoghi deputati allo sport, poichè gli stessi sono luoghi di socialità, di lotta al degrado e di educazione alla legalità. In quest'ottica assume ancora più valore la scelta, nascente da una nostra proposta, in occasione della conferenza del 23 Maggio 2016, alla presenza di Salvatore Borsellino, di intitolare la struttura a Peppino Impastato. Riteniamo che i luoghi di sport, frequentati principalmente dai giovani, debbano essere avamposti di legalità sul territorio. È un caso, ma la coincidenza capita al momento giusto, che domani, nell'ambito delle manifestazioni per la giornata della legalità, apporremo la targa con la denominazione al palazzetto dello sport. Sarà un momento importante e chiediamo alle società sportive e alla città intera di intervenire alla cerimonia che si terrà alle ore 18:00 al palazzetto dello sport per rispondere al vile atto subito dalla nostra comunità, dimostrando che la nostra voglia di stare insieme, di socialità e di valori positivi è più forte di qualsiasi vigliaccheria. L'Associazione Culturale Icaro