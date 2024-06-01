CORSO FLUVIALE ALLUVIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA SICILIA

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia ha recentemente organizzato un corso intensivo in tecniche SFA (Soccorso Fluviale e Alluvionale) presso il Polo Didattico fluviale di Terni, c...

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia ha recentemente organizzato un corso intensivo in tecniche SFA (Soccorso Fluviale e Alluvionale) presso il Polo Didattico fluviale di Terni, che si è svolto dal 20 al 31 maggio.

Questo corso ha visto la partecipazione di 16 Vigili del Fuoco provenienti dai Comandi Provinciali della Sicilia, tra cui un vigile proveniente dal distaccamento di Paternò.

Le lezioni teoriche si sono tenute nell'aula didattica del Comando di Terni, mentre le sessioni pratiche si sono svolte in diverse località: Papigno, il lago di Piediluco e le acque del fiume Nera.

Questo percorso formativo, particolarmente impegnativo sia sul piano fisico che psicologico, ha messo a dura prova i partecipanti. Grazie alla grande professionalità degli istruttori, i vigili hanno potuto affrontare e comprendere le molteplici difficoltà e i pericoli associati all'ambiente fluviale.

Un contributo fondamentale alla riuscita del corso è stato fornito dallo staff organizzativo e dal supporto logist