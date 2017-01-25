COSTITUZIONE COMITATO CARNEVALE
L’Amministrazione Comunale intende costituire un comitato permanente per la realizzazione della manifestazione del Carnevale a Paternò aperto alle Associazioni senza scopo di lucro, cittadini e operatori del Carnevale.
Si avvisano pertanto coloro che desiderano entrare a fare parte del Comitato del Carnevale che possono inoltrare le richieste di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2017.
La richiesta corredata di curriculum dovrà essere consegnata al Protocollo Generale del Comune di Paternò.
Il presente avviso non vincola il Comune di Paternò circa l’organizzazione della manifestazione Carnevale.