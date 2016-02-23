Crisi agrumicola, il Comune presente alla manifestazione di Francofonte

LA NOTA DELL'AMMINISTRAZIONE: A rappresentare la città l’assessore Borzì e una delegazione di produttori e braccianti

Di seguito, il comunicato stampa diffuso dal Comune:

"Si è svolta stamattina, presso il Comune di Francofonte, una grande manifestazione organizzata dalla Amministrazione, dai comitati spontanei di produttori e braccianti e dalle organizzazioni di categoria cittadine sulla attuale crisi agrumicola. All’incontro sono stati invitati i rappresentanti di tutti i comuni del comprensorio a più spiccata vocazione agricola. Oltre al Sindaco di Francofonte, erano infatti presenti Sindaci e rappresentanti dei comuni di Lentini, Ramacca, Carlentini, Palagonia, Floridia, Melilli, Militello, Pachino e Paternò. A rappresentare il comune paternese vi era l’assessore alle Attività Produttive, Agostino Borzì, ed una delegazione di produttori e braccianti guidata da Francesco Crupi.

Il corteo, supportato anche dagli studenti e da semplici cittadini, ha sfilato lungo le vie cittadine fino a raggiungere piazza Garibaldi dove, dinanzi alla sede del comune, i manifestanti hanno ascoltato gli interventi del Sindaco di Francofonte, di rappresentanti sindacali, produttori, studenti e singoli cittadini. Fra i momenti più importanti, vi è stata la lettura di un documento che è stato sottoscritto da tutti i Sindaci dei comuni agrumetati e trasmesso alla Regione Sicilia, in cui si chiedono una serie di interventi, sia immediati che di lungo periodo, a supporto non solo del comparto agrumicolo ma di tutta l’agricoltura siciliana.

Molto importante la richiesta della applicazione delle cosiddette “clausole di salvaguardia” che sono previste negli accordi commerciali con i paesi esteri e che prevedono il blocco delle importazioni in caso di gravi crisi economiche dei comparti produttivi interessati. Chiesto inoltre l’immediato riconoscimento delle caratteristiche di “insularità” della nostra regione, cioè una serie di misure a supporto delle produzioni isolane che permettano di ridurre il gap delle nostre imprese a causa della distanza dai mercati di consumo.

L’assessore Agostino Borzì ha evidenziato che: «Quella di oggi deve essere soltanto una tappa di un lungo percorso di crescita che dovrà portare i produttori siciliani verso la consapevolezza che soltanto stando uniti e facendo “lobby”, nel senso buono del termine, si possono ottenere risultati duraturi nel riconoscimento della importanza primaria dell’agricoltura per l’economia. Viceversa continueremo a piangerci addosso e ad aspettare che il politico di turno venga a risolvere i nostri problemi»".