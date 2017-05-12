DAL 18 AL 23 MAGGIO LE DOMANDE PER GLI SCRUTATORI - TUTTE LE ISTRUZIONI

E' stato inserito, come previsto dalla legge, nell'albo pretorio del Comune di Paternò, il bando per effettuare la domandina per fare lo scrutatore nelle imminenti elezioni comunali. In questa occasio...

E' stato inserito, come previsto dalla legge, nell'albo pretorio del Comune di Paternò, il bando per effettuare la domandina per fare lo scrutatore nelle imminenti elezioni comunali. In questa occasione, le persone idonee ad effettuare la mansione, non saranno chiamate dall'albo degli scrutatori, ma saranno selezionati fra tutti coloro che presenteranno l'apposita domanda i cui tempi di presentazione sono dal 18 al 23 maggio presso gli Uffici comunali. La domanda per l’iscrizione nell'Albo degli scrutatori per elezioni comunali, provinciali o regionali deve essere presentata dal 24° al 19° giorno precedente le elezioni, su modulo reperibile presso l'Ufficio Elettorale. Il termine per la presentazione della domanda viene reso noto con pubblico avviso, che comunica pure il giorno dell'estrazione a sorte in pubblica udienza. Nel caso di elezioni comunali, provinciali o regionali non può essere scrutatore chi è candidato o chi è ascendente, discendente, coniuge, parente o affine di secondo grado di un candidato. In particolare non possono presentare domanda nonni, genitori, figli o nipoti in linea diretta, fratello, sorella, suocera, genero, nuora, cognato, marito o moglie di ogni candidato a sindaco o per il consiglio. Qualora non si osservi tale norma, in caso di denuncia si può anche finire in prigione, in quanto è reato penale dichiarare il falso in questo caso. Inoltre, per potere presentare domanda, è necessario possedere il titolo di studio della scuola dell'obbligo. Qualche giorno dopo il 23 maggio, la commissione elettorale, dopo avere preparato un elenco di tutti coloro che hanno presentato domanda, dovrebbe procedere al sorteggio per nominare gli scrutatori. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata con manifesti e sull'albo pretorio del Comune. I Presidenti di seggio elettorale vengono nominati direttamente dalla Corte d'Appello. Le domande vanno sempre presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

CLICCA QUA PER IL MODULO DOMANDA

"venerdì 12, lunedi 15 e martedì 16 maggio 2017" l'Ufficio Elettorale e l'Ufficio di Segreteria del Comune rimarranno aperti anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.