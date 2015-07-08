Degrado assoluto al cimitero, il Comune: "Interverremo subito"

Da giorni, si susseguono le segnalazioni dei lettori a proposito delle condizioni deplorevoli del camposanto Monumentale (ma anche quello Nuovo non se la passa bene): la denuncia e la risposta dal palazzo municipale

95047.it Le foto sono di una nostra lettrice che proprio non ce l'ha fatta a non denunciare quanto aveva visto. Scatti che vanno a fare il paio con quanto avevamo scritto già sabato scorso (Leggi: Cimitero Monumentale sotto assedio, non c'è pace nemmeno per i morti).

E le foto parlano di intere porzioni di cimitero perimetrate perché inagibili; di sporcizia e inerti accatastati ai bordi dei viali; di una totale mancanza di rispetto nei confronti degli avi paternesi. Anche l'acqua per abbeverare due fiori deposito alla memoria è difficile da reperire: a volte manca e quando c'è sono i rubinetti a menare: perché sono stati rubati. C'è anche questo, già. Al momento, pensare di trovare somme per il recupero del Cimitero monumentale (ma anche quello "Nuovo" non se la passa un granché bene) è impensabile. Ieri mattina un sopralluogo effettuato dal sindaco Mangano e dalla responsabile dell'ufficio, Teghini, ha portato perlomeno ad una presa di posizione.

"Agiremo a partire da lunedì prossimo sulla Dusty affinché tutti quegli inerti lasciati al bordi dei viali vengano subito rimossi - spiegano dall'amministrazione - ma, al contempo, agiremo attraverso i dipendenti comunali che avranno il compito di sistemare le diverse zone in questione. L'impressione è che i disagi siano dislocati in alcune aree specifiche ed è lì che occorre intervenire. Aggiungiamo che porteremo anche alcuni muratori comunali con i quali risistemare alcuni cantieri presenti all'interno del cimitero".