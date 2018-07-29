"DICA" DI PATERNO’, GIOVANI COMPETENZA E FUTURO

La città di Paternò come fulcro di professionalità e competenza: i dipendenti come motore di una ditta che è già passata alle ribalte della cronache per competenza ed eccellenza.La Dica Srl azienda di...

La città di Paternò come fulcro di professionalità e competenza: i dipendenti come motore di una ditta che è già passata alle ribalte della cronache per competenza ed eccellenza.

La Dica Srl azienda di Paternò, operante nel settore dei Contact Center, costituisce l’inizio di una nuova realtà, costruita sulla solida progettualità di risorse, che mettono a servizio del territorio le loro professionalità. Rinasce da loro e con loro il nostro territorio: un territorio che merita innovazione mentale, nel ripensare una economia per troppi anni imprigionata da un mercato troppo veloce rispetto ai suoi passi.

La Dica, allora, riparte proprio da qui. Proprio da loro: da giovani che lavorano quotidianamente per produrre e creare un presente degno delle loro competenze, maturate nel tempo, e sempre più, pronte a soddisfare la “New Deal” di Paternò.

Passo dopo passo, tassello dopo tassello la Dica ha allestito un progetto che si snoda dai servizi di vendita a distanza per i migliori brand di energia sul panorama del mercato libero conducendo i suoi giovani collaboratori verso un percorso di formazione dinamica, rinnovata, riprofessionalizzante e continua dedicata alle sfide che la generazione dei Millennials deve affrontare.

Sono loro, i nostri giovani, che ogni giorno disegnano la mission aziendale. Una piattaforma interattiva che mette in relazione le persone e le loro competenze, sfidando le proprie performance intellettive, sino al rispedire in soffitta l’ormai obsoleta leggenda dei “giovani al sud senza lavoro”. Loro, i giovani della Dica disegnano, il lavoro ogni istante, dando espressione massima delle loro eccellenze tutte Made in Sicily.

Una grande Open Space accoglie i suoi collaboratori che condividono con il management e gli imprenditori le postazioni di lavoro. Il concetto di divisione logistica apre le porte ad una rivoluzione di concetto: “la condivisione di spazi di lavoro esalta e alimenta la interrelazione delle menti albero generante di nuove idee”. La Dica si muove con questa Vision verso strade di implementazione e innovazione dei servizi di vendita a distanza inserendosi in filiere di comunicazione digitale e servizi interattivi verso il cliente finale come cittadino del nostro territorio.

La progettualità è la sua stabile quotidianità, i giovani della Dica la sua Rivoluzione.

“PUBBLIREDAZIONALE”