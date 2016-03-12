"Differenziamoci 2015" fra i finalisti della Settimana Europea dei Rifiuti

La nota stampa. Realizzato da Mamme in Comune in collaborazione con il Comune di Paternò e alla Dusty

95047.it Di seguito, il comunicato stampa:

"Differenziamoci 2015", progetto realizzato dal comitato spontaneo "Mamme in Comune", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Paternò e la Dusty, è giunto fra le iniziative finaliste, selezionate a livello europeo, per partecipare al concorso dedicato alle iniziative organizzate in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). Differenziamoci 2015 è giunto in finale all'interno della categoria riservata ai progetti realizzati da privati cittadini. Più di 90 sono state le azioni candidate in ambito europeo, e di queste solo 18 sono state scelte come probabili vincitrici, tre per ogni categoria (Pubbliche Amministrazioni, Ong, Commerciale, Istituti di istruzione, Privati Cittadini, Altri).

Giorno 11 maggio 2016, il comitato che raggruppa alcune mamme paternesi si recherà a Bruxelles, insieme ad una delegazione del Comune, per partecipare alla cerimonia in cui verranno annunciati i vincitori, mentre il 21 aprile andranno a Roma per prender parte alla premiazione dei finalisti a livello nazionale. La Giuria che decreta i vincitori, fra coloro che hanno presentato progetti per la SERR, è composta da esperti nel settore ambientale, nonché da professionisti nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti. Grande la soddisfazione della presidente di Mamme in Comune, Nerina Palazzolo: «Già a Novembre il Coordinamento italiano ci aveva comunicato che il nostro progetto "Differenziamoci 2015" era stato inserito tra le azioni che avrebbero partecipato al concorso Europeo. Non potevamo però immaginare che saremmo addirittura arrivati tra i finalisti!»

Il progetto ideato da Mamme in Comune, insieme all'amministrazione e a Dusty, ha puntato a sensibilizzare, tramite diverse iniziative, la popolazione e in particolare i giovani sull'importanza della riduzione dei rifiuti solidi urbani, con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e consegnare un mondo migliore alle generazioni future. Tra gli eventi organizzati, nel corso del 2015, vi è stato l'allestimento di isole ecologiche mobili dove i cittadini potevano conferire i rifiuti differenziati, la pulizia e riqualificazione di aree della città, nonché la realizzazione di manufatti artistici mediante materiale di scarto. A determinare la candidatura di "Differenziamoci" fra le iniziative più interessanti è stato il progetto di novembre, che ha permesso agli studenti di visitare l’isola ecologica e ha visto l'allestimento di un mercatino per il baratto di oggetti. «Siamo orgogliose per il successo del nostro progetto - continua Nerina Palazzolo - e ringraziamo tantissimo l'amministrazione comunale di Paternò, quindi il Sindaco Mauro Mangano e gli assessori Valentina Campisano e Salvatore Milicia, che hanno sempre creduto nella nostra campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale. È grazie al loro sostegno che siamo riusciti a portare avanti il progetto stesso. Ringrazio anche la Dusty, che ci ha accompagnato nelle varie attività svolte, ma soprattutto la nostra gratitudine va ai veri protagonisti, cioè i nostri ragazzi e le scuole che hanno aderito alla Settimana Europea per la riduzione dei Rifuiti 2015 - conclude Palazzolo».

«Sono felice e orgogliosa del risultato straordinario che la Città di Paternò è riuscita ad ottenere, grazie all’impegno e alla grande passione di liberi cittadini ed in particolare delle nostre care Mamme in Comune - commenta l'assessore alla Cultura, Valentina Campisano. Sin dal primo anno, l’amministrazione ha collaborato attivamente per la buona riuscita dell'iniziativa e nel 2015, per la prima volta, è stata a pieno titolo inserita nell’ambito del più vasto progetto dell’Assessorato alla Cultura e Pubblica istruzione, che aspira a fare di Paternò una Città educativa. Tantissimi sono stati gli studenti coinvolti e il riconoscimento ottenuto a livello sia nazionale che europeo va soprattutto a loro, che sono i protagonisti assoluti di queste esperienze. Essere tra i primi tre finalisti in tutta Europa è già un ottimo risultato, inutile dire che speriamo nella vittoria. Intanto siamo già a lavoro per il Let’s Clean Up Europe, con tante belle iniziative che ancora una volta vedranno coinvolti i più giovani - conclude Campisano».

«I miei più sentiti complimenti alle Mamme in Comune - dichiara soddisfatto il sindaco, Mauro Mangano -. È anche grazie ad iniziative come Differenziamoci che nella nostra città continua a crescere la cultura del rispetto dell'ambiente e della gestione sostenibile dei rifiuti. Tra poche settimane il nuovo piano di intervento terrà conto di questo lavoro per proseguire, con azioni concrete, sul sentiero del recupero dei rifiuti solidi urbani - conclude il sindaco».