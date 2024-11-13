"DUE BULLDOG FRANCESI PRESI A PALAZZOLO: L'APPELLO DELLA FAMIGLIA DISPERATA"

Sabato pomeriggio, intorno alle 13:00, due amati bulldog francesi sono scomparsi a Palazzolo, lasciando i loro proprietari in preda alla disperazione. La scomparsa dei cani ha scosso la comunità local...

Sabato pomeriggio, intorno alle 13:00, due amati bulldog francesi sono scomparsi a Palazzolo, lasciando i loro proprietari in preda alla disperazione.

La scomparsa dei cani ha scosso la comunità locale, ma un testimone potrebbe aver visto qualcosa di importante che potrebbe aiutare nelle ricerche.

Secondo quanto riportato, un vicino di casa ha osservato un uomo alla guida di una Peugeot fermarsi nella zona in cui si trovavano i cani poco prima della loro scomparsa.

L'uomo potrebbe aver preso i due bulldog, e ora si spera che chiunque abbia ulteriori informazioni possa farsi avanti per restituirli alla famiglia.

I proprietari, che considerano i loro cani come membri della famiglia, hanno lanciato un appello accorato. "Questi due cani sono tutta la nostra vita. Siamo devastati dalla loro scomparsa", hanno dichiarato, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa di contattarli.

Chiunque abbia informazioni è pregato di chiamare i numeri: 3450382255 oppure 3898339767, o di portare i cani ai Vigili Urbani di Paternò.

Ogni piccolo aiuto può fare la differenza e restituire alla famiglia ciò che hanno perso.