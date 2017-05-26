95047

ECCO DATA SORTEGGIO SCRUTATORI, AMMINISTRATIVE GIUGNO

In vista delle elezioni che il prossimo 11 giugno rinnoveranno la carica di sindaco ed il Consiglio comunale, la commissione elettorale si appresta a nominare gli scrutatori01 GIUGNO 2017, alle ore 09...

A cura di Redazione Redazione
26 maggio 2017 07:56
ECCO DATA SORTEGGIO SCRUTATORI, AMMINISTRATIVE GIUGNO -
Cronaca
Amministrative 2022
Condividi

In vista delle elezioni che il prossimo 11 giugno rinnoveranno la carica di sindaco ed il Consiglio comunale, la commissione elettorale si appresta a nominare gli scrutatori

01 GIUGNO 2017, alle ore 09.00, nella sede del Comune, la Commissione Elettorale procederà in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 giugno 2017.

Le domande sono state 2815

Trasmetteremo QUI NEL GRUPPO diretta streaming del sorteggio ed in giornata inseriremo l’elenco dei sorteggiati

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047