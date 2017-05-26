ECCO DATA SORTEGGIO SCRUTATORI, AMMINISTRATIVE GIUGNO
In vista delle elezioni che il prossimo 11 giugno rinnoveranno la carica di sindaco ed il Consiglio comunale, la commissione elettorale si appresta a nominare gli scrutatori01 GIUGNO 2017, alle ore 09...
01 GIUGNO 2017, alle ore 09.00, nella sede del Comune, la Commissione Elettorale procederà in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 giugno 2017.
Le domande sono state 2815
Trasmetteremo QUI NEL GRUPPO diretta streaming del sorteggio ed in giornata inseriremo l’elenco dei sorteggiati