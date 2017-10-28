ECCO IL DODICESIMO MEMORIAL “MARIANO VENTIMIGLIA”

Il Memorial Mariano Ventimiglia è una collettiva e concordo d'arte di pittura, scultura, fotografia, installazione e incisione organizzata da dodici anni dall'associazione culturale Paternesi.com in m...

Il Memorial Mariano Ventimiglia è una collettiva e concordo d'arte di pittura, scultura, fotografia, installazione e incisione organizzata da dodici anni dall'associazione culturale Paternesi.com in memoria dello scultore paternese Mariano Ventimiglia.

Paternesi.com, in collaborazione con il circolo letterario Pennagramma e l'associazione Omniarteventi del prof. Salvo Luzzio, organizza il XII Memorial Mariano Ventimiglia, concorso d'arte di pittura, scultura, fotografia, installazione e incisione che avrà luogo al Palazzo delle Arti di Paternò da lunedì 23 ottobre a domenica 29 ottobre.

Orari di apertura: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00

All'interno della mostra e concorso d'arte è stato presentato, venerdì 27 ottobre alle ore 18.00, il libro dal titolo "Impressioni in fase d'ascolto" delle autrici Lisa Bachis e Palmina Barbagallo.

La giuria è composta dal prof catanese Giuseppe Guzzone e dall'artista taorminese Ghumbert di Cattolica.

La premiazione avverrà oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 18.00.

Interverranno al dibattito Giorgio Ciancitto, presidente dell'assoc. culturale Paternesi.com, Mario Cunsolo, vicepresidente dell'ass. culturale Paternesi.com e fondatore del circolo letterario Pennagramma, e Ghumbert di Cattolica, presidente della giuria.

Modera il dibattito: il giornalista Salvo Fallica

Le opere premiare saranno esposte per una settimana, insieme ad altre cinque selezionate dalla giuria, nella struttura ricettiva di Palazzo Galifi, in Piazza Armando Diaz n.1.

