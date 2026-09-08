Estate 2026 da record in Italia: è la più calda dal 1950, battuto anche il 2003

La temperatura media nazionale ha raggiunto i 24,3°C. Agosto è stato particolarmente rovente con una media di 25,6°C.

L’estate 2026 entra ufficialmente nella storia climatica italiana: è stata la più calda registrata nel Paese dal 1950, superando anche la memorabile estate del 2003, che fino ad oggi deteneva il primato.

A indicarlo sono le analisi dell’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IBE), elaborate utilizzando i dati della banca dati ERA5-Land dell’ECMWF, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

La temperatura media registrata durante l’estate 2026 sull’intero territorio nazionale, a due metri dal suolo, è stata di 24,3°C, contro i 23,6°C dell’estate 2003.

Particolarmente significativo il dato relativo ad agosto 2026, quando la temperatura media nazionale ha raggiunto 25,6°C. Si tratta di ben 5,2°C in più rispetto alla media di agosto del periodo 1951-1980 e di 3,5°C in più rispetto alla media 1991-2020.

Il mese di agosto ha così superato anche i precedenti record: 24,6°C registrati nel 2024 e 24°C nell’agosto del 2017. Secondo le elaborazioni del CNR, inoltre, luglio e agosto 2026 risultano per la prima volta consecutivamente i più caldi della serie analizzata.

Le temperature elevate non hanno riguardato soltanto l’estate. Da gennaio ad agosto 2026, infatti, i dati mostrano temperature in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo il ricercatore del CNR-IBE Lorenzo Arcidiaco, i valori registrati finora fanno inoltre ritenere possibile che il 2026 possa concludersi come l’anno più caldo in Italia dal 1950.

Un’estate, dunque, destinata a rimanere negli archivi climatici italiani, segnata da temperature eccezionalmente elevate e da un nuovo record che supera quello del 2003.