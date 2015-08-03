Fiera di Settembre, bando pubblicato per i privati: chi vuole partecipare?

Nelle intenzioni dell'amministrazione, la manifestazione avrà luogo dal 18 al 27 del mese prossimo

95047.it Il comunicato stampa diffuso dal Comune:

"Il Comune di Paternò ha pubblicato, sul sito dell’Ente, la manifestazione d’interesse per la realizzazione della Fiera di Settembre 2015, che avrà luogo dal 18 al 27 del mese prossimo, all’interno della Villa Moncada. Alla gara d’appalto possono partecipare sia società specializzate nell’organizzazione di eventi che semplici associazioni, con la procedura del cottimo fiduciario. L'organizzazione verrà affidata a chi garantirà il maggior aggio percentuale al Comune sulla base del valore della vendita degli spazi espositivi.

«L'Amministrazione, sin dallo scorso Aprile, ha dato indicazione agli Uffici di attivare una procedura a bando pubblico per l'affidamento dell'organizzazione della Fiera di Settembre – spiega l’assessore alle Attività produttive, Agostino Borzì -. Questa procedura garantisce la massima legalità e trasparenza e mette in condizione tutte le Associazioni e le Agenzie specializzate di potersi misurare sulla capacità di organizzare un evento così atteso dalla comunità paternese. Sono convinto – aggiunge Borzì - che anche quest'anno, nonostante le difficoltà che incontrano gli operatori in questo momento, avremo un evento all'altezza della grande tradizione della Fiera di Settembre paternese»".