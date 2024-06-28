GATTO SMARRITO NELLA ZONA SCALA VECCHIA: CERCA CASA O PROPRIETARIO

Un gatto bicolore, con la testa nera e il corpo marrone, si aggira da due giorni nella piazzetta zona Scala Vecchia a Paternò (vicino alla pasticceria Spoto e al lavaggio auto). Il micio è molto socie...

Un gatto bicolore, con la testa nera e il corpo marrone, si aggira da due giorni nella piazzetta zona Scala Vecchia a Paternò (vicino alla pasticceria Spoto e al lavaggio auto). Il micio è molto socievole e piange, come se cercasse casa.

Presumiamo che sia smarrito perché non è selvatico e cerca affetto.

Se lo riconoscete o siete interessati ad adottare questo dolce felino, vi preghiamo di contattare la redazione del sito 95047.it al numero 393 950477 su WhatsApp oppure via email a [email protected].

Aiutiamo insieme questo micio a tornare a casa o a trovare una nuova famiglia amorevole!

Condividiamo questo appello sui social network e con i nostri contatti per aumentare la visibilità e la possibilità di ritrovare il suo padrone o una nuova casa per lui.

Grazie per il vostro aiuto!