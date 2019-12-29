I SERVIZI PIÙ LETTI DEL 2019 DI 95047.IT – UN ANNO DI NOTIZIE
Un altro anno che si conclude, un 2019 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno speciale calendario, per ripercorrere e ricordare tutte le notizie più importanti che hanno scandito l’anno che ci apprestiamo a salutare.
Abbiamo ripreso gli articoli più letti da tutti voi. Alla fine di ogni richiamo potrete consultare l’articolo integrale in questione su (clicca qui). Buona lettura.
OTTOBRE:
06: “CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE AL RIFUGIO PER CANI DI VIA VERGA” (CLICCA QUA)
07: GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, MUORE 65ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA, GRAVE LA MOGLIE (CLICCA QUA)
11: INCIDENTE NEI PRESSI CENTRO COMMERCIALE, AUTO SI RIBALTA SU UN LATO (CLICCA QUA)
13: SS121, ALBA DI SANGUE , MORTI QUATTRO RAGAZZI, DUE MINORENNI (CLICCA QUA)
15:PATERNO': “CON DUE FIGLI VAI AL BAR CON I MASCHI?” ARRESTATO MARITO-PADRONE (CLICCA QUA)
21: AUTOVELOX IN ARRIVO SULLE STATALI 121 E 284 (CLICCA QUA)
27 : «NEONATO PATERNESE MORTO AL CANNIZZARO: SIA FATTA CHIAREZZA» (CLICCA QUA)
29: TAEKWONDO MARLETTA: SBARAGLIA L’INTERNATIONAL TRINACRIA CUP 12 ORO PER UN TOTALE DI 22 MEDAGLIE (CLICCA QUA)
NOVEMBRE:
03: PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO AUTO NELLA NOTTE (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: VINTI 100MILA EURO CON UN 9 DOPPIO ORO (CLICCA QUA)
09: INVERNO IN ARRIVO: AL CANILE MANCANO LE COPERTE PER I CANI. L’APPELLO DEI VOLONTARI (CLICCA QUA)
13: PATERNÒ: NON RISPONDE, TROVATO IN CASA MORTO (CLICCA QUA)
16: E' MORTO IL PATERNESE ALFREDO FARACE MAESTRO DI PUGILATO E DI VITA (CLICCA QUA)
17: PATERNO’: SCOMPARSO DA DIVERSI GIORNI, FAMIGLIA IN ANSIA (CLICCA QUA)
21: PATERNO' STRANO INCIDENTE IN VIA BALATELLE (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: BAMBINA CADE A CASA, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO (CLICCA QUA)
23: PATERNÒ: APRE LA PORTIERA , VIENE DISTRUTTA DALL' AUTO CHE SOPRAGGIUNGE (CLICCA QUA)
24: PATERNO': LA STRADA "FUMA" IN VIA BALATELLE - VIDEO (CLICCA QUA)
24: INCIDENTE STRADALE A SALERNO, COINVOLTA FAMIGLIA PATERNESE: IL NOME DELLA VITTIMA (CLICCA QUA)
27 PATERNO': CINQUE ERGASTOLI PER L’OMICIDIO DI SALVATORE LEANZA (CLICCA QUA)
DICEMBRE
01: PATERNO': PREMIO IDRIA 2019 (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: INCIDENTE TRA LA VIA CARSO E LA VIA ESTONIA, FERITI (CLICCA QUA)
05: PATERNO': DISSESTO E IL FALLIMENTO DELLA “QE’ S.R.L.”, SEQUESTRO 2,4 MILIONI DI EURO E UN ARRESTO (CLICCA QUA)
05: PATERNO': LA CITTÀ CELEBRA LA SUA SANTA PATRONA. IL DISCORSO INTEGRALE DEL SINDACO NINO NASO (CLICCA QUA)
08: PATERNÒ: "NIENTE PRESEPE ALLA GANCIA QUEST'ANNO" (CLICCA QUA)
09: GERMANIA: TAEKWONDO MARLETTA,ANTONIO GRASSO CAMPIONE D’EUROPA 2019.(CLICCA QUA)
15: GERMANIA: INARRESTABILE TAEKWONDO MARLETTA,ASIA MARLETTA CAMPIONESSA INTERNAZIONALE 2019 (CLICCA QUA)
17: PATERNO': SEQUESTRATA AREA CON DISCARICA ABUSIVA E RIFIUTI (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ, VENDUTO L'EX ALBERGO SICILIA PER 466 MILA EURO(CLICCA QUA)