IL COMUNE APRE CONTO CORRENTE SOLIDALE PER DONAZIONI CORONAVIRUS

Il Comune di Paternò ha aperto un apposito conto corrente bancario  dove far confluire le donazioni destinate alle misure urgenti di solidarietà, in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza della...

A cura di Redazione Redazione
16 aprile 2020 15:07
Il Comune di Paternò ha aperto un apposito conto corrente bancario  dove far confluire le donazioni destinate alle misure urgenti di solidarietà, in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione civile che ha stanziato le somme destinate all’acquisto di buoni alimentari per sostenere i cittadini in difficoltà in seguito all’emergenza COVID 19.

Di seguito i dati da utilizzare per le donazioni con bonifico bancario:

Intestazione: Comune di Paternò

Causale: Donazione Emergenza Covid19

IBAN: IT93D0521684110000000080929

Ricordiamo che in base all’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto decreto “Cura Italia” sono previste detrazioni fiscali per chi effettua donazioni.

 

