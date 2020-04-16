IL COMUNE APRE CONTO CORRENTE SOLIDALE PER DONAZIONI CORONAVIRUS
Il Comune di Paternò ha aperto un apposito conto corrente bancario dove far confluire le donazioni destinate alle misure urgenti di solidarietà, in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione civile che ha stanziato le somme destinate all’acquisto di buoni alimentari per sostenere i cittadini in difficoltà in seguito all’emergenza COVID 19.
Di seguito i dati da utilizzare per le donazioni con bonifico bancario:
Intestazione: Comune di Paternò
Causale: Donazione Emergenza Covid19
IBAN: IT93D0521684110000000080929
Ricordiamo che in base all’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto decreto “Cura Italia” sono previste detrazioni fiscali per chi effettua donazioni.