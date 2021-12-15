IL COMUNE DI PATERNÒ AMMESSO A FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER 300MILA EURO PER IL CANILE COMUNALE

Il Comune di Paternò è stato ammesso in graduatoria per il finanziamento del Canile Comunale (Nello specifico LAVORI DI AMPLIAMENTO E PER LA MESSA A NORMA DEL RIFUGIO PER CANI RANDAGI DEL COMUNE DI PA...

Il Comune di Paternò è stato ammesso in graduatoria per il finanziamento del Canile Comunale (Nello specifico LAVORI DI AMPLIAMENTO E PER LA MESSA A NORMA DEL RIFUGIO PER CANI RANDAGI DEL COMUNE DI PATERNO) con fondi del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

L’importo previsto è di euro 299.477,21.

Si legge nel relativo Decreto del Ministero: “Per gli anni 2021 e 2022, ai comuni di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concesso, ai sensi ai sensi degli articoli 242, 243bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 un contributo, pari ad euro 5 milioni, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 778, della sopracitata legge n. 178/2020, per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia”.

“Raccogliamo i frutti di una programmazione attenta e scrupolosa da parte di questa Amministrazione Comunale”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Gulisano.