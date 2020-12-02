IL CONSIGLIERE DISTEFANO CHIEDEL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE COVID GRATUITA

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere Anthony Distefano, che chiede l’istituzione di una Commissione consiliare per l’emergenza covid. La richiesta nasce dall’alto numero di contagi regist...

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere Anthony Distefano, che chiede l’istituzione di una Commissione consiliare per l’emergenza covid. La richiesta nasce dall’alto numero di contagi registrati negli ultimi giorni a Paternò, e che sono degni di notevole attenzione. Gli ultimi rilevamenti, davano circa 800 casi a Paternò, di cui 36 ospedalizzati, ma il numero più delicato è quello di circa 2000 persone poste in isolamento domiciliare. Una situazione che deve essere attenzionata per evitare rischi maggiori e un aumento di numeri che potrebbe aumentare e portare a situazioni di chiusura.

Di seguito la nota integrale:

Questa mattina, ho protocollato una richiesta con la quale ho chiesto l'istituzione di una Commissione consiliare speciale temporanea dedicata esclusivamente all'emergenza Covid 19. Un modo per coinvolgere attivamente tutte le forze politiche cittadine (e non solo).

Per Vostra conoscenza, ve la riporto di seguito.

Grazie e buon lavoro.

"L’aggravarsi, in questa seconda ondata, dell’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus SARS-COV2, impone una risposta istituzionale forte in termini pratici del consiglio comunale.

E mai come dall'inizio della pandemia, occorre celerità nell’azione.

Facendo seguito a quanto già disposto dall’Articolo 42, Comma 1, dello Statuto comunale ho ritenuto opportuno chiedere di istituire una Commissione consiliare speciale temporanea legata all'Emergenza Covid-19.

COMPOSIZIONE, OGGETTO E TERMINI

Si tratterebbe di una commissione a tempo: della durata di 6 mesi dalla sua istituzione (salvo, per motivi plausibili o per esigenze ulteriori, si rendesse necessario un periodo di ulteriore approfondimento, la durata della commissione potrà essere prorogata per un periodo non superiore a quello determinato nella proposta istitutiva), senza alcun costo (ovvero, senza oneri economici di partecipazione alle sedute dei consiglieri comunali che ne fanno parte) e che coinvolga nella sua composizione un rappresentante di ognuna delle forze politiche presenti in assise comunale.

Lo scopo della Commissione è quello di essere propositiva e consultiva in un contesto storico estremamente delicato. Occorre andare oltre gli schieramenti ma, come già detto, con assoluta celerità.

Nello specifico, la Commissione avrà i seguenti compiti:

• Condurre un monitoraggio attento dello stato d’emergenza causato dalla pandemia su tutto il territorio comunale;

• Ascoltare in audizione associazioni rappresentative, organizzazioni sindacali, mondo del lavoro;

• Proporre iniziative che siano rivolte a sostenere le famiglie, la scuola, i giovani, gli anziani. Controllo dei servizi sanitari ed iniziative comunali di pubblica sicurezza;

• Istituzione di una casella di posta elettronica che raccolga tutte le segnalazioni legate ai disservizi ed alle criticità dell'emergenza sanitaria;

• Formalizzare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale;

• Redazione della relazione finale da presentare al Consiglio comunale sulle attività condotte dall’insediamento della Commissione e sino alla conclusione delle attività di lavoro.

Con l'auspicio che venga data in tempi brevi, una risposta alla proposta sopracitata".

Anthony Distefano

consigliere comunale