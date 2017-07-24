IL SINDACO HA NOMINATO IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE

Il sindaco di Paternò Nino Naso - a seguito di determina sindacale n. 15 del 18/07/2017 attraverso cui è stato individuato il Segretario Comunale idoneo a svolgere le relative funzioni; vista la deter...

Il sindaco di Paternò Nino Naso - a seguito di determina sindacale n. 15 del 18/07/2017 attraverso cui è stato individuato il Segretario Comunale idoneo a svolgere le relative funzioni; vista la determina 574 del 21/07/2017 della Prefettura di Palermo pervenuta all’Ente Comunale in data 21/07 2017 al prot. n. 26606 - ha disposto in data 24/07/2017

la nomina del nuovo Segretario Generale dell’Ente Comunale individuato nella persona della dott.ssa Teresa La Grassa, nata a Palermo il 15/02/1957, iscritta in fascia “B”all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (Sezione Sicilia).

È stata indicata la data del 1/08/2017 quale termine per l’assunzione del servizio da parte del Segretario nominato a seguito di sua accettazione.