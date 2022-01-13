IL SINDACO NINO NASO NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PATERNÒ .

L’avvocato penalista Benedetta Asero è il nuovo componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente Comunale paternese. È stata nominata dal sindaco Nino Naso con apposito Provvedimento. Asero va a sostitu...

L’avvocato penalista Benedetta Asero è il nuovo componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente Comunale paternese. È stata nominata dal sindaco Nino Naso con apposito Provvedimento. Asero va a sostituire l’avvocato Miriam Messina, che ha lasciato l’incarico nei giorni scorsi per ragioni professionali.

Durante una breve e sobria cerimonia di insediamento avvenuta nel pomeriggio di ieri mercoledì 12 gennaio, a seguito della firma di accettazione del nuovo incarico, Benedetta Asero ha ringraziato il sindaco Nino Naso per la fiducia accordata ed ha dichiarato di volersi impegnare fin da subito con massima dedizione ed impegno. Dal canto suo, il primo cittadino ha manifestato grande soddisfazione per il nuovo coinvolgimento dell’avv. Asero.

Giuseppe D’Amanti già Consulente esperto in sviluppo di beni e servizi presso il nostro comune, ringrazia la Sua amica Avv. Miriam Messina per il lavoro svolto fino ad oggi per la nostra amministrazione, conoscendo i motivi professionali che l’hanno portata a questa decisione, non può che augurarle un grande in bocca a lupo per la sua Eccellente carriera professionale.

Lo stesso da il ben venuta all’amica Benedetta Asero il quale è certo che adempirà egregiamente al ruolo che dovrà ricoprire con gli altri componenti del nucleo di valutazione , il sindaco non avrebbe potuto sceglie di meglio .