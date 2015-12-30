La Giunta ha approvato il prepensionamento di 27 dipendenti
L’assessore Minutolo: "Misura necessaria per garantire la sopravvivenza stessa dell’Ente
95047.it Il comunicato diffuso dal Comune:
"L'Amministrazione comunale di Paternò, dopo mesi di assiduo lavoro, ha approvato la delibera di Giunta municipale con cui ha disposto i prepensionamenti del personale in soprannumero del Comune. La delibera riguarda quei dipendenti che risultano essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. Per la precisione, dovrebbero andare in prepensione 24 dipendenti, di cui 3 in regime di salvaguardia, per un risparmio di spesa complessivo di circa 643.000,00 euro annui, con decorrenza dal mese di giugno 2016. L'elenco definitivo dei nominativi dei destinatari del provvedimento è stato inviato al dipartimento della Funzione Pubblica e all'Inps, da cui si attende la risposta definitiva.
«Tutte queste spese sopra elencate inibiscono in maniera significativa l'intervento dell'Amministrazione nell'offerta dei servizi alla collettività, e nella possibilità di intervento nelle situazioni di disagio economico e sociale – evidenzia ancora l’assessore Minutolo -. Alla luce di tutto ciò, emerge dunque la necessità, per l'Amministrazione comunale, di riqualificare e rivisitare la spesa del personale, andando a toccare tutti quei profili e categorie che si rivelino essere eccedenti per funzioni, ma lasciando intatti tutti quei settori dove invece si riscontra una carenza di organico, come la Polizia Municipale, il Bilancio e le manutenzioni. Ringrazio gli Uffici comunali per il rigore e l’attenzione con cui hanno operato in quest’ambito – conclude Minutolo».
Soddisfatto per l’approvazione della delibera anche il sindaco, Mauro Mangano: «Con questa delibera intendiamo raggiungere diversi obiettivi: per i lavoratori che non erano riusciti ad andare in pensione a causa della legge Fornero, ridiamo loro la possibilità di essere messi in quiescenza, rispettando le aspettative che già avevano maturato. Per il Comune otteniamo da subito un risparmio consistente, che è utilissimo in un momento in cui il rischio di non riuscire a chiudere il bilancio è sempre dietro l'angolo, e con questo risparmio possiamo continuare ad assicurare i servizi ai cittadini. Continua, con questa scelta, un percorso difficile che deve portare, entro pochi anni, a rimettere al sicuro i conti comunali – aggiunge Mangano - e permettere, finalmente, da un lato di aumentare le ore di lavoro per il personale part time in forza all'Ente, dall'altro di procedere a nuove assunzioni. Sarà infatti possibile, entro un paio di anni, procedere finalmente ad assunzioni per le figure che al nostro Comune sono indispensabili, come i Vigili Urbani e i tecnici – conclude il sindaco»".