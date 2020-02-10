L'ASSOCIAZIONE MUOVITI PATERNÒ, COMMEMORA I MARTIRI DELLE FOIBE E L'ESILIO

COMUNICATO STAMPAIn occasione del Giorno del Ricordo l'associazione Muoviti Paternò, insieme a Diventerà Bellissima Giovani, si è riunita in via 10 Febbraio a Paternò per commemorare i martiri delle f...

In occasione del Giorno del Ricordo l'associazione Muoviti Paternò, insieme a Diventerà Bellissima Giovani, si è riunita in via 10 Febbraio a Paternò per commemorare i martiri delle foibe e l'esilio delle popolazioni italiane di Istria, Fiume e Dalmazia.

"Abbiamo deciso di riunirci oggi e di lasciare questo luogo un tricolore italiano per celebrare il giorno del ricordo - afferma Letizia Padalino, neo coordinatrice dell'associazione - una solennità civile e nazionale italiana istituita sedici anni fa come oggi con una legge, voluta al fine di conservare e rinnovare la memoria delle tragedie e delle sofferenze degli Italiani d'Istria, Dalmazia, Venezia Giulia che furono massacrati e costretti ad abbandonare le proprie case sotto l'occupazione dei comunisti jugoslavi.

Il regime di Tito uccise più di 15.000 italiani gettandoli nelle Foibe e altri 300.000 italiani furono costretti ad abbandonare in fretta le loro città, le loro case e tutti i loro averi per scampare ai massacri."

"Oggi più che mai - spiega Elena Toscano - è importante ricordare questa pagina di storia, negata e tenuta nascosta per troppi anni. Oggi più che mai è importante far conoscere alle nuove generazioni gli orrori che i nostri fratelli italiani, che vivevano in quei territori, furono costretti a subire, senza nessuna colpa, per il solo fatto di essere italiani.

Dispiace constatare, anche quest'anno, che l'amministrazione comunale si sia limitata a un post su facebook nel profilo personale del sindaco in occasione di questa ricorrenza.

Ci aspettiamo l'anno prossimo un coinvolgimento maggiore della città e una celebrazione ufficiale del Giorno del ricordo, dato che riteniamo doverosa la partecipazione delle istituzioni cittadine a questa ricorrenza che, ricordiamo, è stata istituita da una legge dello Stato."