L'associazione "Social Time" organizzerà la Fiera di Settembre

L’assessore Borzì: «Abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di manifestare il proprio interesse per l’evento, garantendo la massima trasparenza e pubblicità nell’assegnazione dell’incarico

95047.it Il comunicato stampa diffuso dal Comune:

"Sarà l’associazione paternese Social Time ad occuparsi dell’organizzazione della Fiera di Settembre 2015, in programma dal 18 al 27 del mese prossimo, all’interno della Villa Comunale Moncada. Gli Uffici dell’Assessorato alle Attività produttive stanno predisponendo la documentazione per il conferimento dell’incarico, dopo la chiusura, prevista il 18 agosto scorso, dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’organizzazione dell’evento fieristico. La scadenza del bando, inizialmente, era prevista per il 7 agosto, ma il Comune, non avendo ricevuto alcuna richiesta di adesione, ha deciso di prolungarne i termini.

Nel frattempo, l’Amministrazione è stata contattata da alcune Associazioni ed operatori del settore, che hanno manifestato la loro disponibilità ad organizzare l’evento in maniera congiunta, dividendosi i compiti e collaborando tra loro per la buona riuscita della manifestazione.

«E’ probabile – precisa l’assessore alle Attività produttive, Agostino Borzì - che queste persone abbiano contattato alcuni operatori, al fine esclusivo di verificare la loro disponibilità a partecipare alla Fiera, viste le difficoltà lamentate dalla maggior parte dei commercianti, poco propensi ad investire nell’evento. La Responsabile della Social Time, che si è aggiudicata il bando – aggiunge l’assessore Borzì - ci ha assicurato che ha intenzione di avvalersi della collaborazione di altre associazioni paternesi e di alcuni operatori del settore, e che anzi auspica la massima partecipazione da parte di cittadini ed associazioni».

Nelle scorse edizioni l’Amministrazione aveva incaricato la Confcommercio e la Proloco di Paternò per l’organizzazione della Fiera di Settembre, con la procedura dell’affidamento diretto. «Per questo motivo siamo stati attaccati e accusati di trascurare le altre associazioni – sottolinea l’assessore Borzì -, così stavolta abbiamo voluto attuare la procedura “a bando”, in modo da dare a tutti la possibilità di manifestare il proprio interesse per l’organizzazione della Fiera. Una procedura sicuramente più complessa ma che consente di garantire la massima trasparenza e pubblicità nell’assegnazione dell’incarico. Sono contento che, nonostante le difficoltà del periodo, ci siano delle persone che vogliono scommettersi per la buona riuscita dell’evento e per la promozione del nostro territorio. Sono sicuro che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a realizzare una Fiera di Settembre all’altezza della migliore tradizione paternese – conclude l’assessore»".