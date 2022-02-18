Le principali software houses nel mondo del gaming

Il mondo dei videogame è un panorama estremamente dinamico in cui vige una estrema concorrenza. È inoltre uno dei comparti che negli ultimi anni ha registrato una continua e inesorabile crescita: i vi...

Il mondo dei videogame è un panorama estremamente dinamico in cui vige una estrema concorrenza. È inoltre uno dei comparti che negli ultimi anni ha registrato una continua e inesorabile crescita: i videogiochi non sono più visti come semplice intrattenimento, ma anche come strumento formativo e addirittura come vero e proprio sport, con tanto di tornei a livello nazionale e internazionale (gli eSports).

Tutti i videogame funzionano grazie ad un software di gioco, per cui le aziende che li producono sono anche dette software houses. Dai mitici anni ‘80, in cui i videogame iniziano a muovere i primi passi come fenomeno di massa, ne è stata percorsa di strada nel settore. Alcune aziende che hanno fatto la storia, come la Atari, sono scomparse, mentre altre hanno attraversato il tempo e il millennio adattandosi ai nuovi contesti, come la Nintendo.

Uno sguardo all’industria dei videogiochi

La rivoluzione nei videogame è iniziata con la commercializzazione di supporti personali con i quali poter giocare, a partire dalle console collegabili alla tv, come il vecchio Commodore 64 o la Playstation, al classico computer, per finire a quelli portatili, come il Game Boy e gli odierni mobile device (smartphone e tablet).

A proposito di console e supporti per giocare, c’è da sottolineare che ci sono aziende che si dedicano solo allo sviluppo del videogame in sé, altre che invece producono i supporti tramite cui giocare, ed altre che fanno entrambe le cose.

Le software houses più celebri

Esistono centinaia e centinaia di aziende sviluppatrici di videogiochi, ma alcune hanno avuto più fortuna e lungimiranza di altre:

Nintendo non ha bisogno di presentazioni, è quasi una leggenda nel mondo dei videogame, nonché una di quelle aziende che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del settore; è non solo una software house in grado di produrre titoli del calibro di Super Mario, Zelda e Pokémon, ma ha creato anche console come la già citata linea Game Boy , la Wii o la Switch , diventando uno dei marchi subito riconoscibili anche da chi non è appassionato di videogame

Anche il gambling ha le sue aziende produttrici di giochi

L’intrattenimento dei giochi passa anche dal mondo dei casinò online, che si affidano a software houses per sviluppare giochi da proporre agli iscritti. Come si evince da questa guida al funzionamento delle slot online, i giochi possono essere estremamente variegati, e le compagnie che li producono vivono di una concorrenza non dissimile da quella tra Nintendo e Sony. Anche nei giochi online ci sono software houses storiche, come la Microgaming e la Novomatic, ed altre giovani, ma non meno creative, come la Yggdrasil o la italiana Tuko.