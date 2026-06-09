Lucia Cariola sul tetto della Sicilia: è Campionessa Regionale Latin Style

La giovane atleta della Futura Studio Danza di Paternò ha conquistato tre primi posti e un secondo posto nella categoria 10/11 D, laureandosi Campionessa Regionale Siciliana

Ancora un importante risultato per la danza sportiva paternese. La giovane Lucia Cariola si è distinta nella 3ª tappa della Coppa Italia Latin Style FIDESM Sicilia, conquistando il podio con una straordinaria serie di risultati.

Nella categoria 10/11 D, l'atleta ha ottenuto tre primi posti e un secondo posto, prestazioni che le hanno permesso di aggiudicarsi il prestigioso titolo di Campionessa Regionale della Sicilia.

Un traguardo importante, raggiunto grazie all'impegno costante, alla passione e ai tanti sacrifici affrontati durante il percorso di preparazione. Un successo che premia il lavoro svolto in questi anni e che rappresenta motivo di grande orgoglio per la famiglia e per tutto l'ambiente sportivo che la segue.

I genitori di Lucia hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento alla maestra Francesca Sciurello, guida della scuola di danza Futura Studio Danza di Paternò, per la professionalità, la dedizione e il supporto che ogni giorno dedica ai suoi allievi.

Un risultato che porta ancora una volta il nome di Paternò sul podio della danza sportiva siciliana e che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti agonistici.

Congratulazioni a Lucia Cariola per questo importante successo sportivo.