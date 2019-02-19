MAGNANO E PALUMBO, ECCO I VOLTI DELLA LEGA A PATERNÒ

Fabio Cantarella (responsabile Enti Locali per la Sicilia) e Anastasio Carrà (responsabile Enti Locali per la provincia di Catania) hanno affidato a Vito Palumbo e Lucia Magnano il compito di occupars...

Fabio Cantarella (responsabile Enti Locali per la Sicilia) e Anastasio Carrà (responsabile Enti Locali per la provincia di Catania) hanno affidato a Vito Palumbo e Lucia Magnano il compito di occuparsi dell’organizzazione del partito nella città di Paternò. "Vito Palumbo e Lucia Magnano, grazie alle loro doti umane e politiche, contribuiranno certamente a radicare la Lega in uno dei centri più popolosi e dinamici dell’hinterland etneo - dichiarano Cantarella e Carrà - perché sono entrambi mossi dalla giusta passione e determinazione".

Vito Palumbo è Responsabile Operation e Amministrazione del Personale Dipendente presso l’azienda Netlav S.r.l., Lucia Magnano è dott.ssa commercialista e svolge la libera professione. "Siamo onorati dell’incarico ricevuto e consapevoli della responsabilità affidataci - hanno affermato Palumbo e Magnano - il nostro sarà certamente un cammino lungo, ma allo stesso tempo, siamo sicuri del fatto che la Lega sarà in grado di aggregare le forze migliori della città, perché è l’ora di fare prevalere il buonsenso in politica".

Vito Palumbo è quindi il nuovo responsabile Enti Locali per Paternò e Lucia Magnano è la sua vice, entrambi hanno infine rivolto un pensiero di ringraziamento al senatore Stefano Candiani, a Fabio Cantarella e Anastasio Carrà. "Siamo loro grati per la fiducia accordataci e - hanno concluso - non vediamo l’ora di metterci al lavoro".