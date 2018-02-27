COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne paternese Massimo Placido CAPONNETTO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L...

COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne paternese Massimo Placido CAPONNETTO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

MISTERBIANCO: Paternese in manette per furto da Auchan

La collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, dislocati nei vari centri commerciali dell’hinterland etneo, e l’Arma territoriale ha consentito ieri pomeriggio di bloccare il ladro all’uscita dell’AUCHAN di Misterbianco con un bottino di circa 500 euro, composto da cellulari e diversi articoli di elettronica, rubati poco prima dagli stand del centro commerciale.

La refurtiva è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.