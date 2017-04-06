Movimento Paternò On, firma "codice etico"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Il movimento Paterno' On diventa avanguardia della politica etica e morale, che si esplica con una conferenza stampa molto partecipata svoltasi ieri presso il Comitato eletto...

Il movimento Paterno' On diventa avanguardia della politica etica e morale, che si esplica con una conferenza stampa molto partecipata svoltasi ieri presso il Comitato elettorale di via E.Bellia 185. I Candidati della lista "Paternò On hanno sottoscritto un Documento "Etico e Morale" con la quale pubblicamente hanno preso degli impegni forti e leali con la città in merito ai seguenti punti :

1.Competenza e campo di Azione dei singoli Candidati.

2.Lotta all'Affissione abusiva.

3.No all'utilizzo della diffamazione quale strumento per la ricerca del consenso.

4.Valori guida come il Bene Comune, Trasparenza, imparzialità ed apertura alla partecipazione dei cittadini

5.Condotta ispirata ai più alti livelli di moralità

6.Condotta fondata sulla legalità e l'integrità morale

7.No all'utilizzo delle istituzioni per vantaggi personali.

8.Rispetto del mandato ricevuto dagli Elettori, senza passaggi per convenienza e/o interessi personali ad altri gruppi Il nostro impegno va oltre la ordinaria regolamentazione e in modo forte entra nella sfera più ampia e nobile della morale.

Sentiamo la necessità di promuovere le nostre idee ed i nostri programmi sulla scorta delle nostre Azioni concrete. Sentiamo il dovere di battagliare nel rispetto di coloro che hanno idee diverse dalle nostre. Sentiamo il peso della nostra scelta forte e determinata, che non ha subito le pressioni delle segreterie ma che è stata animata dall'emozione razionale che solo Nino Naso è riuscito a trasmettere a Noi ed a tutta la nostra amata Paternò.