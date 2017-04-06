95047

Movimento Paternò On, firma "codice etico"

06 aprile 2017
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Il movimento Paterno' On diventa avanguardia della politica etica e morale, che si esplica con una conferenza stampa molto partecipata svoltasi ieri  presso il Comitato elettorale di via E.Bellia 185. I Candidati della lista "Paternò On hanno sottoscritto un Documento "Etico e Morale" con la quale pubblicamente hanno preso degli impegni forti e leali con la città in merito ai seguenti punti :

  • 1.Competenza e campo di Azione dei singoli Candidati.
  • 2.Lotta all'Affissione abusiva.
  • 3.No all'utilizzo della diffamazione quale strumento per la ricerca del consenso.
  • 4.Valori guida come il Bene Comune, Trasparenza, imparzialità ed apertura alla partecipazione dei cittadini
  • 5.Condotta ispirata ai più alti livelli di moralità
  • 6.Condotta fondata sulla legalità e l'integrità morale
  • 7.No all'utilizzo delle istituzioni per vantaggi personali.
  • 8.Rispetto del mandato ricevuto dagli Elettori, senza passaggi per convenienza e/o interessi personali ad altri gruppi Il nostro impegno va oltre la ordinaria regolamentazione e in modo forte entra nella sfera più ampia e nobile della morale.

Sentiamo la necessità di promuovere le nostre idee ed i nostri programmi sulla scorta delle nostre Azioni concrete. Sentiamo il dovere di battagliare nel rispetto di coloro che hanno idee diverse dalle nostre. Sentiamo il peso della nostra scelta forte e determinata, che non ha subito le pressioni delle segreterie ma che è stata animata dall'emozione razionale che solo Nino Naso è riuscito a trasmettere a Noi ed a tutta la nostra amata Paternò.

