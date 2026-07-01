New Victory Ginnastica Ritmica, il saggio di fine anno emoziona il Palazzetto dello Sport di Paternò

PATERNÒ – Una serata all'insegna dell'emozione, della musica, dei colori e dello sport ha regalato al pubblico il saggio di fine anno della New Victory Ginnastica Ritmica, andato in scena al Palazzetto dello Sport di Paternò.

L'evento ha rappresentato il momento conclusivo di una stagione intensa, fatta di allenamenti, sacrifici, impegno e crescita personale per tutte le ginnaste.Dalle più piccole alle atlete più esperte, ogni esibizione ha saputo trasmettere eleganza, armonia e passione, conquistando gli applausi dei numerosi genitori, familiari e appassionati che hanno gremito gli spalti.

Le coreografie, curate nei minimi dettagli, hanno raccontato emozioni attraverso il movimento, mettendo in risalto il talento, la determinazione e il lavoro svolto durante l'anno.

Un plauso va alle tecniche della New Victory che, con professionalità, competenza e grande dedizione, hanno accompagnato le atlete in ogni fase del loro percorso sportivo, trasformando mesi di allenamenti in uno spettacolo coinvolgente e ricco di significato.

Dietro ogni esercizio si è potuto ammirare il risultato di un lavoro costruito con pazienza, passione e attenzione alla crescita delle giovani ginnaste.Il saggio non è stato soltanto un appuntamento sportivo, ma una vera e propria festa della ginnastica ritmica, capace di unire sport, arte ed emozione.

Un'occasione speciale per celebrare i traguardi raggiunti dalle atlete e per ringraziare le famiglie che, con il loro sostegno costante, rappresentano un elemento fondamentale nel percorso di crescita sportiva e personale delle ragazze.

La stagione appena conclusa ha regalato anche importanti soddisfazioni agonistiche. Le ginnaste della New Victory hanno infatti partecipato con successo ai Campionati Regionali FGI, conquistando numerosi podi e risultati di prestigio che hanno portato in alto il nome della società, confermando il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Il saggio di fine anno ha così chiuso una stagione ricca di successi, lasciando spazio all'entusiasmo e alla voglia di affrontare con ancora maggiore determinazione le sfide del prossimo anno sportivo.