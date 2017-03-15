Nino Naso è ufficialmente candidato

Scende ufficialmente in campo per la corsa a Sindaco di Paternò, l’ex Consigliere Comunale ed Assessore, Nino Naso.Nino Naso ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Paternò. Naso correrà all...

Scende ufficialmente in campo per la corsa a Sindaco di Paternò, l’ex Consigliere Comunale ed Assessore, Nino Naso.

Nino Naso ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Paternò. Naso correrà alla testa di una coalizione interamente civica composta da sei liste.

In occasione dell’incontro pubblico con la città organizzato nei saloni della Biblioteca Comunale lo scorso 12 marzo, Naso ha precisato che “Saremo con il Popolo, fuori dalle segreterie politiche e con la gente”. Dopo l’incontro in Biblioteca, Naso ha poi spiegato le ragioni della sua nuova discesa in campo attraverso una nota sui suoi canali social ufficiali, spiegando che a breve saranno rese note anche le linee programmatiche.

Ad oggi sono 5 i candidati a Sindaco: Anthony Distefano, Mauro Mangano, Nino Lombardo, Salvatore La Delfa e Nino Naso.