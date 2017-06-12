NINO NASO NUOVO SINDACO DI PATERNO' - RISULTATI DEFINITIVI
NINO NASO 58 ANNI; DIPENDENTE AMMINISTRATIVO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI segue Distefano Antonino Alberto Alessio
A cura di Redazione
12 giugno 2017 19:59
NINO NASO 58 ANNI; DIPENDENTE AMMINISTRATIVO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI segue Distefano Antonino Alberto Alessio
Un augurio, al nuovo sindaco, dall'Editore, Direttore e da tutto lo staff di 95047
L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì.
