NINO NASO NUOVO SINDACO DI PATERNO' - RISULTATI DEFINITIVI

NINO NASO 58 ANNI; DIPENDENTE AMMINISTRATIVO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI  segue Distefano Antonino Alberto AlessioUn augurio, al nuovo sindaco, dall'E...

12 giugno 2017 19:59
Cronaca
Amministrative 2022
NINO NASO 58 ANNI; DIPENDENTE AMMINISTRATIVO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI  segue Distefano Antonino Alberto Alessio

Un augurio, al nuovo sindaco, dall'Editore, Direttore e da tutto lo staff di 95047

L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì.

