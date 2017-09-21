PATERNO': FINANZIATI I LAVORI PER IL CONVENTO DEI BENEDETTINI
Ieri l'amministrazione Comunale di Paternò, con a capo il Sindaco Nino Naso ed in presenza del vice Sindaco Ignazio Mannino con delega ai Lavori Pubblici, assieme ad i responsabili dell'ufficio, ha consegnato ufficialmente l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento dei Benedettini.
Finanaziamento concesso a seguito di una rimodulazione dei Fondi PAC(Piano d'azione per la Coesione) che permetterà di ristrutturare il cortile interno,ripristinando l'antica conformazione architettonica, ed il primo piano della struttura.
Il finanziamento di 500.000 permette di avviare una politica di riqualificazione del centro storico che assieme ad altre azioni amministrative a cui stiamo già lavorando puntano al rilancio della vivibilità del centro della nostra Paternò.