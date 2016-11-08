Nomina scrutatori referendum
A cura di Redazione
08 novembre 2016 19:31
Giorno 10 novembre 2016, ore 09.00, nella sede comunale
in conformità dell'art. 6, L.n.95/89, la COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE è convocata in pubblica adunanza per LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI per il prossimo referendum del 04 dicembre 2016.