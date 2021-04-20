NOTA DEI PARTITI E MOVIMENTI D’OPPOSIZIONE: "PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA PANDEMIA E’ SOLO UNA QUESTIONE SCOLASTICA"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: E’ sulle scuole che si abbatte tutta l’inefficienza dell’amministrazione comunale nell’affrontare la pandemia.Sono i nostri figli, sono le generazioni più giovani ad essere c...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

E’ sulle scuole che si abbatte tutta l’inefficienza dell’amministrazione comunale nell’affrontare la pandemia.

Sono i nostri figli, sono le generazioni più giovani ad essere costrette a subire il rito insopportabile della continua chiusura delle scuole che ha già causato gravi danni sotto il profilo formativo, educativo e psicologico: e, alla lunga, a pagare maggiormente sarà proprio chi proviene da contesti disagiati.

Ancora una volta si sceglie la strada più facile e populista della sanificazione delle scuole per tentare di nascondere quello che accade per le strade e le piazze della città dove si respira un clima da “liberi tutti”; dove non c’è il rispetto delle regole anche perchè tutto viene lasciato correre senza una minima azione di controllo.

Si continua ad andare avanti a colpi d’ordinanze sindacali il cui risultato è stato finora quello di non contenere affatto i contagi. Anzi.

Non è certo questo il modo di tutelare la salute dei paternesi.

Non è più tollerabile assistere a frasi fatte ed appelli che non producono alcunché: chiudere le scuole e lasciare scorrere tutto il resto, ecco la strada scelta dalla nostra amministrazione per affrontare la pandemia.

Firma:

Alleanza per Paternò, Movimento 5 Stelle, Diventerà bellissima, Forza Italia, Agire, Verdi, Articolo 1, Città Futura e Muoviti Paternò.