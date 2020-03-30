NOTA DELLA CONSIGLIERA VIRGILLITO SULLE BOLLETTE DELL'AMA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Sospendere le bollette dell"A.M.A., una bella iniziativa da parte del presidente e del sindaco ma mi chiedo perché sospendere e non annullare? Chi deve sostenere quei soggetti...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Sospendere le bollette dell"A.M.A., una bella iniziativa da parte del presidente e del sindaco ma mi chiedo perché sospendere e non annullare? Chi deve sostenere quei soggetti che hanno chiuso le proprie attività commerciali da tre settimane, vedi ad esempio i fiorai che non solo non hanno consumato acqua ma hanno buttato tutti i fiori in giacenza; vedi i bar e le pizzerie che hanno della merce in frigo ormai scaduta; e tante altre attività che hanno chiuso le proprie porte attenendosi al decreto ministeriale.

La sospensione delle bollette non mi sembra un aiuto ma solo campagna elettorale. Così le attività commerciali non si solleveranno dopo la crisi perché non c'è solo la bolletta da pagare dell'acqua ma ci sono anche altre tasse che sono state sospese o rimandate ma che comunque dovranno sempre essere pagate. Ci si ritroverà con spese arretrate alle quali, senza prospettiva di guadagno immediato, non si potrà comunque far fronte.

VIRGILLITO