OGGETTI SMARRITI: APPELLO URGENTE PER TELECOMANDO MOTORINO SH

Abbiamo ricevuto un appello urgente per la rubrica degli oggetti smarriti. Un nostro lettore ci ha contattato per chiedere aiuto nella ricerca di un oggetto di fondamentale importanza.

Descrizione dell'oggetto:

Oggetto smarrito: Telecomando di un motorino SH

Dettagli dello smarrimento:

Zona di smarrimento: Via Baratta e dintorni

Via Baratta e dintorni Data e ora: Non specificati

L'oggetto smarrito è il telecomando di un motorino SH, senza il quale il veicolo non può essere avviato. Questa situazione sta creando notevoli disagi alla famiglia proprietaria, in quanto non dispongono di un telecomando di riserva.

Se qualcuno avesse trovato il telecomando o avesse informazioni utili al suo ritrovamento, è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 3939504777 oppure via email a [email protected]

Ringraziamo anticipatamente chiunque possa offrire il proprio aiuto.

Grazie a tutti per la collaborazione.