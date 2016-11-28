Ordinanza sospensione sosta veicolare con rimozione forzata ambo i lati, in diverse vie e piazze del centro cittadino, dal 28.11.2016 al 02.12.2016

Per consentire il montaggio dei manufatti per la pubblica illuminazione in occasione dei festeggiamenti di S. Barbara, da giorno 28 Novembre 2016 e fino a giorno 02 Dicembre 2016 compreso e, comunque,...

Per consentire il montaggio dei manufatti per la pubblica illuminazione in occasione dei festeggiamenti di S. Barbara, da giorno 28 Novembre 2016 e fino a giorno 02 Dicembre 2016 compreso e, comunque, fino alla ultimazione dei lavori sopra specificati, in fasi successive l'una all'altra e, all'occorrenza, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, lungo le seguenti vie e piazze cittadine:

Via Vitt. Emanuele, per tutta la sua estensione; Piazza R. Margherita, per tutta la sua estensione; Piazza Indipendenza, per tutta la sua estensione; Via Monastero, per tutta la sua estensione; Piazza S. Barbara, per tutta la sua estensione; Piazza Umberto, per tutta la sua estensione; via G.B. Nicolosi, da L.go Assisi a via Circumvallazione.

Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola.