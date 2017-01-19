95047

ORDINANZA SOSPENSIONE TRANSITO E SOSTA VEICOLI

dal 23 gennaio 2017 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 fino a completamento dei lavori

A cura di Redazione Redazione
19 gennaio 2017 11:45
ORDINANZA SOSPENSIONE TRANSITO E SOSTA VEICOLI -
Dal palazzo
Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione della Banda larga a decorrere da  giorno 23.01.2017, e comunque,   per tutta la durata dei lavori  e fino alla definitiva conclusione degli stessi,  è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati, con applicazione della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Maurici, in via Teatro, in piazza Indipendenza, in via Santa Caterina, per tutte le rispettive estensioni, mentre è sospeso il transito veicolare lungo la via Maurici, dalle ore 08,00 alle ore 17,00  di ciascun giorno interessato .

 

