Ordinanza sospensione transito e sosta veicoli giorno 26 Novembre

Visto il programma inerente la manifestazione denominata “ PREMIO IDRIA “, per giorno 26 Novembre c.a., dalle ore 09,30, una sfilata cittadina dei Bersaglieri dell’Etna, che interesserà alcune vie e piazze cittadine, con partenza da P.zza Caduti di Nassirya ed arrivo in P.zza S. Barbara, antistante il Monumento dei Caduti.

ORDINA

Per i motivi su prospettati, giorno 26 Novembre 2016, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione sopra citata, sono sospese la circolazione e la sosta ambo i lati dei veicoli, con sanzione accessoria della forzata rimozione, nelle seguenti vie e piazze cittadine:

P.zza Caduti di Nassirya; via Em . Bellia, da P.zza Caduti di Nassirya a via G.B. Nicolosi; via G.B. Nicolosi, da via Em. Bellia a P.zza R. Margherita; P.zza R. Margherita; Via Vitt. Emanuele, da P.zza R. Margherita a P.zza Indipendenza; P.zza Indipendenza, per tutta la sua estensione; via Monastero, tutta; P.zza S. Barbara, compreso tutto lo spiazzo antistante il Monumento dei Caduti e quello antistante la Chiesa di Santa Barbara.

Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ).