Ordinanza sull'utilizzo temporaneo dei loculi esistenti nei civici cimiteri.

Riportiamo integralmente l’ordinanza:

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

Vista la relazione prot. n. 2056/12° sett. del 06/10/2016 del Responsabile del Settore XII Protezione Civile – Spazi Urbani – Manutenzioni ordinarie - Magazzino e del responsabile dell’Ufficio dei servizi cimiteriali con la quale si comunica che non vi sono più loculi disponibili per potere tumulare le salme;

Considerato che è in itinere la progettazione di n. 40 loculi e la realizzazione di altri 40;

Che nei civici cimiteri non ci sono piu,’ ne’ loculi non utilizzati assegnati in vita a privati cittadini ne’ loculi non occupati all'interno delle confraternite che possano contenere feretri la cui collocazione possa avvenire senza danneggiarli;

Che nelle more della realizzazione di nuovi loculi, al fine di prevenire le gravi conseguenze di carattere igienico-sanitario che si genererebbero a causa del mancato seppellimento dalle salme giacenti presso gli obitori, si rende necessario ed indispensabile procedere all'utilizzo provvisorio dei loculi disponibili all'interno delle cappelle gentilizie presenti all'interno dei civici cimiteri, con impegno a riconsegnarli alla disponibilità, nel medesimo stato in cui in atto si trovano non appena saranno disponibili e fruibili i nuovi loculi;

Ritenuta la contingibilità e l'urgenza del provvedimento per la tutela dall'igiene e della salute pubblica;

Vista ed applicata la L. 8.6.1990, n.142, recepita con L.R. 11.12.1991 N. 48 ;

Visto ed applicato l'art. 68 comma 3° dello Statuto Comunale ;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla data del 30/06/2016:

1. L’utilizzo temporaneo dei loculi esistenti all’interno delle cappelle gentilizie nei civici cimiteri, dandone comunicazione ai concessionari delle cappelle gentilizie medesime;

2. L'assegnazione provvisoria dei predetti loculi per la tumulazione di salme giacenti negli obitori dei civici cimiteri, previo versamento da parte del richiedente della somma necessaria per la tumulazione definitiva;

3. La riconsegna dei predetti loculi all’interno delle cappelle gentilizie alla disponibilità dei privati cittadini assegnatari nello stesso stato in cui oggi vengono consegnati, restando a carico del Comune ogni e qualsiasi spesa necessaria

4. Che il responsabile del XII Settore “Protezione Civile – Spazi Urbani – Manutenzioni ordinarie – Magazzino” è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza;

5. Trasmettere copia della presente ordinanza a S. E. al Prefetto di Catania.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e deve essere all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni ai sensi del 3° comma dell'art. 68 dello Statuto Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 06.10.2016

IL SINDACO

F.to Mangano Mauro